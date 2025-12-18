Дом.РФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ в объеме 1 трлн рублей
Дом.РФ и ВТБ подписали меморандум о секьюритизации 1 трлн руб. ипотечных кредитов ВТБ на платформе Дом.РФ в период до 2030 г., сообщила госкорпорация. Компании также начнут совместную работу над проектами в сферах финансов и жилья.
«ВТБ является нашим стратегическим партнером на этом рынке, и сегодня мы договорились удвоить объем размещенных ипотечных облигаций. Дополнительный триллион секьюритизации обеспечит 25% от нашей стратегической цели к 2030 г. и позволяет нам амбициозно смотреть в будущее», - сказал гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.
Он также отметил, что процесс секьюритизации ипотечных кредитов повышает уровень доступности жилой недвижимости для россиян.
Компания подчеркнула, что с 2017 г. Дом.РФ уже разместил с ВТБ 13 выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) объемом 1,24 трлн руб.
17 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что доля рыночной ипотеки в России сократилась до исторического минимума. На этом фоне он выразил надежду на то, что решение Банка России о снижении ключевой ставки будет позитивным для страны. Вице-премьер при этом добавил, что в течение ноября и декабря показатель рыночной ипотеки начал расти.