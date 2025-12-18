Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Дом.РФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ в объеме 1 трлн рублей

Ведомости

Дом.РФ и ВТБ подписали меморандум о секьюритизации 1 трлн руб. ипотечных кредитов ВТБ на платформе Дом.РФ в период до 2030 г., сообщила госкорпорация. Компании также начнут совместную работу над проектами в сферах финансов и жилья.

«ВТБ является нашим стратегическим партнером на этом рынке, и сегодня мы договорились удвоить объем размещенных ипотечных облигаций. Дополнительный триллион секьюритизации обеспечит 25% от нашей стратегической цели к 2030 г. и позволяет нам амбициозно смотреть в будущее», - сказал гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.

Он также отметил, что процесс секьюритизации ипотечных кредитов повышает уровень доступности жилой недвижимости для россиян.

Компания подчеркнула, что с 2017 г. Дом.РФ уже разместил с ВТБ 13 выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) объемом 1,24 трлн руб.

17 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что доля рыночной ипотеки в России сократилась до исторического минимума. На этом фоне он выразил надежду на то, что решение Банка России о снижении ключевой ставки будет позитивным для страны. Вице-премьер при этом добавил, что в течение ноября и декабря показатель рыночной ипотеки начал расти.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь