Дом.РФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ в объеме 1 трлн рублей

17 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что доля рыночной ипотеки в России сократилась до исторического минимума. На этом фоне он выразил надежду на то, что решение Банка России о снижении ключевой ставки будет позитивным для страны. Вице-премьер при этом добавил, что в течение ноября и декабря показатель рыночной ипотеки начал расти.