Хуснуллин рассказал о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума

Ведомости

Доля рыночной ипотеки в России уменьшилась до исторического минимума, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мы все ждем снижения ставки, потому что доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума. У нас меньшее количество разрешений выдано, у нас в 2028-2029 гг. может упасть объем предложений. Когда падает предложение, растет цена», – отметил он.

Хуснуллин также выразил надежду на то, что решение Банка России о снижении ключевой ставки будет позитивным для страны. Вице-премьер добавил, что в течение ноября и декабря показатель рыночной ипотеки начал расти.

16 декабря министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин говорил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 21% в течение 2025 г., только льготные программы поддерживают уровень ипотеки в стране. Министр подчеркнул, что ведомство прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки.

При этом 5 декабря ВТБ отмечал, что российские банки в ноябре 2025 г. выдали около 500 млрд руб. ипотечных кредитов для покупки гражданами первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре текущего года, и более чем 90% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

