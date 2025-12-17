Хуснуллин рассказал о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума
Доля рыночной ипотеки в России уменьшилась до исторического минимума, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Мы все ждем снижения ставки, потому что доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума. У нас меньшее количество разрешений выдано, у нас в 2028-2029 гг. может упасть объем предложений. Когда падает предложение, растет цена», – отметил он.
Хуснуллин также выразил надежду на то, что решение Банка России о снижении ключевой ставки будет позитивным для страны. Вице-премьер добавил, что в течение ноября и декабря показатель рыночной ипотеки начал расти.
16 декабря министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин говорил, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 21% в течение 2025 г., только льготные программы поддерживают уровень ипотеки в стране. Министр подчеркнул, что ведомство прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки.