Файзуллин рассказал о сокращении объемов выдачи ипотеки на 21% в 2025 году
Объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 21% в течение 2025 г., только льготные программы поддерживают уровень ипотеки в стране. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время заседания Совета законодателей РФ.
«На начало декабря объемы выдачи ипотеки снизились на 21%. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что ведомство прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки. Он напомнил, что сейчас льготная ипотека стала практически единственной возможностью россиян «улучшить жилищные условия».