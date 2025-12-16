Газета
Недвижимость

Файзуллин рассказал о сокращении объемов выдачи ипотеки на 21% в 2025 году

Ведомости

Объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 21% в течение 2025 г., только льготные программы поддерживают уровень ипотеки в стране. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время заседания Совета законодателей РФ.

«На начало декабря объемы выдачи ипотеки снизились на 21%. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что ведомство прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки. Он напомнил, что сейчас льготная ипотека стала практически единственной возможностью россиян «улучшить жилищные условия».

5 декабря ВТБ отмечал, что банки в России в ноябре 2025 г. выдали около 500 млрд руб. ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре текущего года, и более чем 90% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., по данным компании.

