Файзуллин рассказал о сокращении объемов выдачи ипотеки на 21% в 2025 году

5 декабря ВТБ отмечал, что банки в России в ноябре 2025 г. выдали около 500 млрд руб. ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре текущего года, и более чем 90% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., по данным компании.