Индексы Мосбиржи и РТС выросли на ожидании заседания Банка России по ставке
Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост в ожидании заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке и прямой линии президента РФ Владимира Путина.
По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 1% и достиг 2779,51 пункта, индекс РТС также вырос на 1% до 1094,1 пункта.
Подорожали акции «Алросы» (+1,7%), «Роснефти» (+1,5%), ММК (+1,5%), ПИК (+1,4%), МТС (+1,4%), «Норникеля» (+1,4%), «Интер РАО» (+1,4%), Мосбиржи (+1,3%), «Аэрофлота» (+1,3%), «Сургутнефтегаза» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), «Татнефти» (+1,2%), «Лукойла» (+1,1%), «Газпрома» (+1,1%), НЛМК (+1,1%), «Т-технологий» (+1,1%).
19 декабря на старте торгов утренней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,55% и составил 2768,28 пункта.
В последний раз совет директоров Банка России опустил ключевую ставку 24 октября. Тогда она снизилась на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это стало четвертым снижением подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка оставалась на уровне 21%.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидают снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 19 декабря на 50 б. п. до 16%. Такой прогноз сделали 17 из 23 респондентов. Еще три аналитика ожидают смягчения до 15,5%. Три эксперта ждут или сохранения на текущем уровне (16,5%), или снижения до 16%.