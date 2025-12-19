Индексы Мосбиржи и РТС выросли на ожидании заседания Банка России по ставке

В последний раз совет директоров Банка России опустил ключевую ставку 24 октября. Тогда она снизилась на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это стало четвертым снижением подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка оставалась на уровне 21%.