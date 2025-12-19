Набиуллина: объем инвестиций находится на максимумах

2 декабря Путин указал, что три года инвестиции росли опережающими темпами: в 2022 г. – на 6,7%, в 2023 г. – на 9,8%, в 2024 г. – на 7,4%. В этом году прогноз Минэка предполагает рост показателя на 1,7%. Президент назвал причиной замедления инвестактивности то, что в ряде секторов экономики упала прибыль компаний. Так, своих средств для инвестиций недостаточно, а стоимость заемных ресурсов, за счет которых бизнес во многом финансировал проекты, увеличилась.