Набиуллина: объем инвестиций находится на максимумах
Инвестиционная активность снижается, но не по всем секторам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
Набиуллина указала, что в целом по экономике объем инвестиций находится на максимумах. По ее словам, снижение наблюдается в обрабатывающей и строительной отраслях.
19 декабря совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. Снижения на 50 б. п. ждало большинство – 17 из 23 – экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».
В этот же день президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал одной из сегодняшних проблем снижение инвестиционной активности. Он уточнил, что за первые три квартала 2025 г. показатель сократился на 3,1%. В то же время Центробанк фиксирует продолжение серьезной активности в кредитной сфере.
2 декабря Путин указал, что три года инвестиции росли опережающими темпами: в 2022 г. – на 6,7%, в 2023 г. – на 9,8%, в 2024 г. – на 7,4%. В этом году прогноз Минэка предполагает рост показателя на 1,7%. Президент назвал причиной замедления инвестактивности то, что в ряде секторов экономики упала прибыль компаний. Так, своих средств для инвестиций недостаточно, а стоимость заемных ресурсов, за счет которых бизнес во многом финансировал проекты, увеличилась.