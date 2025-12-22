Газета
Стоимость золота и серебра обновила исторические максимумы

Стоимость фьючерсов на золото и на серебро на товарной бирже Comex превысила $4425 и $69,5 за тройскую унцию соответственно, обновив исторические максимумы.

По состоянию на 07:17 мск цена на золото с поставкой в феврале 2026 г. увеличилась на 0,94% и достигла $4428,5 за тройскую унцию. К 09:10 мск стоимость драгметалла росла на 1,12% до $4436,5.

Цена серебра с поставкой в марте следующего года выросла на 3,01% и составила $69,52 за тройскую унцию.

12 декабря стоимость золота возросла на 1,37% до $4372,3 за тройскую унцию и обновила рекордное значение с конца октября 2025 г. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США. 10 декабря регулятор опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.

