Чистая прибыль Дом.РФ за 11 месяцев выросла на 21%

За ноябрь – декабрь 2025 г. Дом.РФ разместил три выпуска ипотечных облигаций общим объемом более 265 млрд руб. с ипотечными кредитами Сбербанка и Альфа-банка. По итогам 11 месяцев корпорация подписала 140 сделок проектного финансирования на более 1,1 трлн руб. В ноябре компания получила в управление 33,8 га земли и около 67 400 кв. м недвижимости.