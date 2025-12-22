Чистая прибыль Дом.РФ за 11 месяцев выросла на 21%
Чистая прибыль Дом.РФ по результатам 11 месяцев 2025 г. увеличилась на 21% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 78,5 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) составила 21%. С начала 2025 г. совокупный кредитный портфель возрос на 28%. Рост показал объем привлеченных средств от розничных клиентов. За отчетный период чистые процентные доходы выросли на 37% и достигли 119 млрд руб. Активы составили 6,2 трлн руб.
На фоне роста показателей госкорпорация повысила прогноз по прибыли на текущий год до 88,1 млрд руб.
За ноябрь – декабрь 2025 г. Дом.РФ разместил три выпуска ипотечных облигаций общим объемом более 265 млрд руб. с ипотечными кредитами Сбербанка и Альфа-банка. По итогам 11 месяцев корпорация подписала 140 сделок проектного финансирования на более 1,1 трлн руб. В ноябре компания получила в управление 33,8 га земли и около 67 400 кв. м недвижимости.
12 декабря директор по рынкам капитала Дом.РФ Александр Талачев сообщил, что корпорация может выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 240–245 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит порядка 15%. В октябре наблюдательный совет компании одобрил ее дивидендную политику, которая предусматривает выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли.