Дом.РФ может выплатить дивиденды за 2025 год в 240-245 рублей на акцию
Дом.РФ может выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 240-245 руб. на акцию. Об этом заявил директор по рынкам капитала госкорпорации Александр Талачев на конференции «Инвестиции 2026», организованной на площадке «Ведомостей».
«Ждем дивиденды где-то 240-245 руб. на акцию, что дает дивидендную доходность к моменту выплаты, это будет где-то конец лета, порядка 15%, а если это привести в ежегодное выражение, то это под 20%», – уточнил Талачев.
21 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что наблюдательный совет корпорации утвердил дивидендную политику компании, предусматривающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли.
24 ноября Дом.РФ опубликовал результаты по МСФО по итогам 10 месяцев 2025 г. Чистая прибыль корпорации за указанный период выросла на 13% относительно такого же периода 2024 г. до 70,2 млрд руб. Активы увеличились на 8% и достигли почти 6 трлн руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 21%.
20 ноября Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. Во время первичного публичного размещения акций (IPO) корпорация привлекла 25 млрд руб. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По его итогам доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.