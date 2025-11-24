Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 13% за 10 месяцев

Кредитный портфель юрлиц вырос на 5% за октябрь 2025 г. и на 30% с начала года и достиг более 2,6 трлн руб. Кредитный портфель физлиц показал рост на 2% за месяц и на 12% с начала года до 753 млрд руб. Средства юрлиц увеличились на 8% за октябрь и на 18% с начала года, составив 1,6 трлн руб. Средства физлиц выросли на 3% за октябрь и на 27% с начала года до 1,4 трлн руб.