Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 13% за 10 месяцев
Активы госкорпорации увеличились на 8% до почти 6 трлн руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 21%.
Кредитный портфель юрлиц вырос на 5% за октябрь 2025 г. и на 30% с начала года и достиг более 2,6 трлн руб. Кредитный портфель физлиц показал рост на 2% за месяц и на 12% с начала года до 753 млрд руб. Средства юрлиц увеличились на 8% за октябрь и на 18% с начала года, составив 1,6 трлн руб. Средства физлиц выросли на 3% за октябрь и на 27% с начала года до 1,4 трлн руб.
Чистые процентные доходы возросли на 37% и достигли 107,1 млрд руб. Расходы на создание резервов и переоценка кредитов увеличились на 23%. Стоимость риска (COR) составила 0,6% против 0,5% годом ранее.
20 ноября Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. В ходе IPO корпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По итогам IPO доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%. В Дом.РФ уточняли, что привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.