Акции Дом.РФ выросли на 1,71% после начала торгов

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил, что IPO Дом.РФ стало крупнейшим размещением акций среди российских компаний с 2021 г. и первым приватизационным размещением с 2020 г. По его словам, IPO сопровождалось значительным интересом от институциональных и розничных инвесторов. Общий спрос составил около 80 млрд руб.