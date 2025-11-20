Акции Дом.РФ выросли на 1,71% после начала торгов
Московская биржа начала торги акциями Дом.РФ под тикером DOMRF. Бумаги госкорпорации увеличились на 1,71% по сравнению с ценой размещения и торговались на уровне 1780 руб. за акцию по состоянию на 16:10 мск.
20 ноября Дом.РФ привлек в ходе первичного публичного размещения (IPO) 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за одну акцию. По итогам IPO доля размещенных акций корпорации достигла 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
Сверх суммы, собранной на IPO, корпорация размещает акции в объеме около 2 млрд руб. Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников также приобретены бумаги в объеме 4 млрд руб.
В Дом.РФ сообщали, что привлеченные в ходе размещения средства направят на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.
Член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил, что IPO Дом.РФ стало крупнейшим размещением акций среди российских компаний с 2021 г. и первым приватизационным размещением с 2020 г. По его словам, IPO сопровождалось значительным интересом от институциональных и розничных инвесторов. Общий спрос составил около 80 млрд руб.