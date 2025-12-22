РЖД соберет заявки на облигации с фиксированным купоном 23 декабря

По словам собеседников издания, для оптимизации долговой нагрузки рассматривается реструктуризация долгового портфеля компании системно значимыми банками по ставке до уровня ставки купона пятилетних ОФЗ +1% со сроком погашения десять лет. Изучается также вопрос временной конвертации на срок не более трех лет кредитов банков в акции компании с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.