РЖД соберет заявки на облигации с фиксированным купоном 23 декабря

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) соберут заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через три года 10 месяцев объемом не менее 20 млрд руб. Сбор заявок состоится 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По займу будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности – не выше значения кривой бескупонной доходности Мосбиржи на сроке 3,9 года + 175 б. п. Организаторами выступят Газпромбанк, «ВТБ капитал трейдинг», Sber CIB, «Синара» и Совкомбанк, агентом будет ГПБ. Техническое размещение ожидается 26 декабря.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Его могут купить неквалифицированные инвесторы.

19 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что кабмин обсуждает масштабную программу улучшения финансового положения РЖД. Она предусматривает реструктуризацию долга, снижение операционных расходов и продажу активов.

По словам собеседников издания, для оптимизации долговой нагрузки рассматривается реструктуризация долгового портфеля компании системно значимыми банками по ставке до уровня ставки купона пятилетних ОФЗ +1% со сроком погашения десять лет. Изучается также вопрос временной конвертации на срок не более трех лет кредитов банков в акции компании с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.

