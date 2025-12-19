«Коммерсантъ»: кабмин обсуждает программу финансового оздоровления РЖД

Планируется и оптимизация операционных расходов по меньшей мере на 73,6 млрд руб. за счет оптимизации штата. Вероятная индексация зарплаты в 2026 г. рассматривается на уровне 0,1%. Для снижения расходов, связанных с оплатой труда и размещением персонала, РЖД прорабатывает перевод управленческого персонала из Москвы в другие российские субъекты на горизонте пяти лет. Компания также может быть получить право на продление сроков уплаты страховых взносов, которые подлежат выплате в январе – ноябре 2026 г., до 28 декабря 2026 г.