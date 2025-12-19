«Коммерсантъ»: кабмин обсуждает программу финансового оздоровления РЖД
До 2024 г. РЖД активно занимала на масштабную инвестпрограмму. В прошлом году заимствования резко сократили, но, по словам одного из собеседников издания на рынке, прервать их одномоментно с учетом начатых строек было невозможно. Источники уточнили, что изначально компания просила 200 млрд руб. бюджетной поддержки, но Минфин отказал. В ноябре обсуждались меры поддержи в совокупности на 1,3 трлн руб., но у профильных министерств и ведомств были возражения.
Собеседники газеты заявили, что для оптимизации долговой нагрузки рассматривается реструктуризация долгового портфеля РЖД системно значимыми банками по ставке до уровня ставки купона пятилетних ОФЗ +1% со сроком погашения десять лет. Кроме того, изучается вопрос временной конвертации на срок не более трех лет кредитов банков в акции компании с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.
Планируется и оптимизация операционных расходов по меньшей мере на 73,6 млрд руб. за счет оптимизации штата. Вероятная индексация зарплаты в 2026 г. рассматривается на уровне 0,1%. Для снижения расходов, связанных с оплатой труда и размещением персонала, РЖД прорабатывает перевод управленческого персонала из Москвы в другие российские субъекты на горизонте пяти лет. Компания также может быть получить право на продление сроков уплаты страховых взносов, которые подлежат выплате в январе – ноябре 2026 г., до 28 декабря 2026 г.
25 ноября Reuters писало, что кабмин РФ ищет способы помочь РЖД сократить долговую нагрузку. Источники агентства перечислили среди обсуждаемых предложений увеличение субсидий, снижение налогов, использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и конвертацию части долгов компании в акции.
На следующий день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РЖД работает над реструктуризацией задолженности и облегчением долгового бремени на 2026 г. Он добавил, что средства ФНБ предусмотрены на случай снижения цены ниже базовой и технологические приоритеты. Первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что сценарий конвертации части долга РЖД в акции в качестве меры поддержки компании не обсуждается.