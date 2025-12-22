Акции «Глоракса» резко подешевели в отсутствие новостей
Акции ПАО «Глоракс» на Московской бирже упали на 4,68% в отсутствие новостей. По состоянию на 14:10 мск котировки девелопера находились на уровне 61,97 руб., а к 14:15 мск сократились до 59,07 руб.
2 декабря Мосбиржа допустила бумаги «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях. Торги акциями девелопера на площадке начались 31 октября после первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги включены во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.
Во время IPO в октябре «Глоракс» привлек 2,1 млрд руб. Размещение стало первым IPO на Мосбирже в 2025 г. Цена акции составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил порядка 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.
«Глоракс» основал в 2014 г. бывший совладелец Tekta Group Андрей Биржин. В портфеле компании 7,4 млн кв. м. Девелопер изначально работал в Санкт-Петербурге, но в последнее время активно выходит и в другие регионы. У него есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке.