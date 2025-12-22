Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Самолет» установил финальные ориентиры купонов по выпускам облигаций

Ведомости

Группа компаний «Самолет» установила финальный ориентир ставки купона трехлетнего «фикса» серии БО-П19 на уровне 22% годовых и четырехлетнего процентно-дисконтного «фикса» серии 002Р-01 на уровне 3,75% годовых. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на оба выпуска планируемым объемом 5 млрд руб. состоялся 22 декабря 2025 г. с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов во время маркетинга не менялись.

По выпуску БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По облигациям 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта составит 50% от номинала.

27 октября «Самолет» открыл книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проходил по 30 октября. Ориентир ставки ежемесячных купонов составил не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь