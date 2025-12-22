«Самолет» установил финальные ориентиры купонов по выпускам облигаций
Сбор заявок на оба выпуска планируемым объемом 5 млрд руб. состоялся 22 декабря 2025 г. с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов во время маркетинга не менялись.
По выпуску БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По облигациям 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта составит 50% от номинала.
27 октября «Самолет» открыл книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проходил по 30 октября. Ориентир ставки ежемесячных купонов составил не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб.