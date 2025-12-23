Клиенты брокера Сбербанка удвоили вложения в облигации

Число клиентов брокера Сбербанка достигло 8,6 млн в 2025 г., за год присоединились на 52% больше инвесторов, чем год назад, говорит Кубезова. Соотношение мужчин и женщин по итогам года сохраняется на уровне 59% и 41% соответственно. Самая распространенная возрастная группа – 35–50 лет (37%), на втором месте – 25–35 лет (26%), на третьем – старше 50 лет (22%). Клиенты до 24 лет составляют 15% от общего числа инвесторов. В десятку регионов по числу инвесторов вошли Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.