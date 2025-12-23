Газета
Клиенты брокера Сбербанка удвоили вложения в облигации

Клиенты брокера Сбербанка «Сберинвестиции» удвоили чистые притоки в облигации в 2025 г. по сравнению с прошлым годом до 387 млрд руб. Их доля в нетто-покупках составила 56%. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

Долговые бумаги – лидеры спроса у клиентов. На втором месте – акции, чья доля (13%) за год почти не изменилась, зато чистый приток в них вырос до 88 млрд руб. с 51 млрд руб. По объему активов в портфелях лидируют акции Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома», «Озон фармацевтики», «Новатэка», «Яндекса», «Норникеля», «Татнефти», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».

Паевые инвестфонды – на третьем месте по доле в нетто-притоках, на них пришлось 8%, или 58 млрд руб. Фонды денежного рынка, интерес к которым стал возвращаться в IV квартале, по итогам всего года активнее продавали, чем покупали, отметила Кубезова без абсолютных цифр.

Объем средств, поступивших на брокерские счета за вычетом выводов, превысил результат прошлого года на 33%, но конкретных значений Кубезова вновь не раскрыла. Чистые притоки на ИИС-3 почти в три раза превысили результат прошлого года и достигли 59 млрд руб., общий объем активов на этих счетах – 110 млрд руб.

Всего в этом году клиенты «Сберинвестиций» совершили на 25% больше сделок, чем в 2024 г., рассказала Кубезова без абсолютных значений.

Число клиентов брокера Сбербанка достигло 8,6 млн в 2025 г., за год присоединились на 52% больше инвесторов, чем год назад, говорит Кубезова. Соотношение мужчин и женщин по итогам года сохраняется на уровне 59% и 41% соответственно. Самая распространенная возрастная группа – 35–50 лет (37%), на втором месте – 25–35 лет (26%), на третьем – старше 50 лет (22%). Клиенты до 24 лет составляют 15% от общего числа инвесторов. В десятку регионов по числу инвесторов вошли Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

