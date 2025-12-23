Газета
СД МТС утвердил программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей

Совет директоров ПАО «МТС» утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р общим объемом до 350 млрд руб. либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации.

Программа носит бессрочный характер, облигации в ее рамках могут размещаться на срок до 20 лет. Кроме того, совет директоров одобрил увеличение объема программы классических облигаций серии 001, зарегистрированной Банком России в мае 2023 г., с 50 млрд до 300 млрд руб.

13 ноября МТС сообщала, что ее выручка в III квартале выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 213,8 млрд руб. Показатель OIBDA группы увеличился на 16,7% до 71,8 млрд руб., что компания объясняла оптимизацией операционных расходов и ростом доходов от услуг связи, рекламного и медианаправлений. Чистая прибыль составила 6 млрд руб., чистый долг – 426,3 млрд руб.

14 октября МТС объявляла о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-13 с финальным объемом 20 млрд руб. Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

