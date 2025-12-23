СД МТС утвердил программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей

13 ноября МТС сообщала, что ее выручка в III квартале выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 213,8 млрд руб. Показатель OIBDA группы увеличился на 16,7% до 71,8 млрд руб., что компания объясняла оптимизацией операционных расходов и ростом доходов от услуг связи, рекламного и медианаправлений. Чистая прибыль составила 6 млрд руб., чистый долг – 426,3 млрд руб.