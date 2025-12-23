Стоимость серебра впервые в истории поднялась выше $70 за унцию
Цена на фьючерсы с поставкой в марте 2026 г. на серебро на товарной бирже Comex превысила $70 за тройскую унцию впервые в истории.
По состоянию на 06:03 мск фьючерсы на драгметалл выросли на 2,32% и достигли $70,2 за унцию. К 13:50 мск рост замедлился до 1,61%. Стоимость серебра составила $69,7 за унцию.
По данным Reuters, цены на серебро увеличились на 142% с начала 2025 г. в связи с дефицитом предложения, промышленным спросом и притоком инвестиций. Стоимость драгоценных металлов растет, поскольку инвесторы ищут убежища на фоне глобальной напряженности и снижения процентных ставок.
23 декабря стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на Comex впервые в истории поднялась выше $4500 за тройскую унцию. Bloomberg писало, что драгметалл обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в 2025 г.