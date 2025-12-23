Цена меди обновила исторический максимум
Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,96% и впервые в истории достигла $12 025 за тонну по состоянию на 13:47 мск.
К 14:15 мск рост замедлился до 0,37%. Стоимость металла составила $11 925 за тонну.
22 декабря цена фьючерса на медь на LME также обновила исторический рекорд, достигнув $11 993 за тонну. По данным Bloomberg, металл в последние месяцы дорожал на фоне растущих опасений из-за снижения мировых поставок. Причиной этого стало наращивание запасов металла в США, направленное на вероятное повышение пошлин на импорт.
В Citigroup Inc. ожидали, что стоимость меди может составить $13 000 за тонну ко II кварталу 2026 г.
23 декабря цена на фьючерсы на серебро и золото на товарной бирже Comex превысила $70 и $4500 за тройскую унцию соответственно, обновив исторический максимум.