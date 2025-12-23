Цена меди обновила исторический максимум

22 декабря цена фьючерса на медь на LME также обновила исторический рекорд, достигнув $11 993 за тонну. По данным Bloomberg, металл в последние месяцы дорожал на фоне растущих опасений из-за снижения мировых поставок. Причиной этого стало наращивание запасов металла в США, направленное на вероятное повышение пошлин на импорт.