Стоимость серебра вновь обновила исторический максимум

Утром 23 декабря стоимость фьючерсов с поставкой в марте 2026 г. на серебро на Comex превысила $70 за унцию впервые в истории. Reuters сообщало, что цены на драгметалл увеличились на 142% с начала 2025 г. на фоне дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций. Стоимость серебра растет, так как инвесторы ищут убежища в связи с глобальной напряженностью и снижением процентных ставок.