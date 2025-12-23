Стоимость серебра вновь обновила исторический максимум
Стоимость мартовских фьючерсов на серебро на товарной бирже Comex поднялась выше $71 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
По состоянию на 20:20 мск цена драгметалла выросла на 3,71% и достигла $71,11 за тройскую унцию.
Утром 23 декабря стоимость фьючерсов с поставкой в марте 2026 г. на серебро на Comex превысила $70 за унцию впервые в истории. Reuters сообщало, что цены на драгметалл увеличились на 142% с начала 2025 г. на фоне дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций. Стоимость серебра растет, так как инвесторы ищут убежища в связи с глобальной напряженностью и снижением процентных ставок.
В этот же день цена на фьючерс на золото впервые поднялась выше $4500 за унцию. Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов также обновила исторический максимум и составила $12 025 за тонну.