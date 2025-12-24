Газета
Главная / Инвестиции /

Стоимость платины впервые поднялась выше $2300

Ведомости

Стоимость январских фьючерсов на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2300 за унцию, обновив исторический максимум.

По состоянию на 09:10 мск цена драгметалла выросла на 2,85% и достигла $2352.

Bloomberg пишет, что платина дорожает десятую сессию подряд. С начала 2025 г. драгметалл вырос в цене на 163%, что является самым большим годовым приростом с тех пор, как агентство стало собирать данные в 1987 г. В 2025 г. третий год подряд наблюдается дефицит платины из-за перебоев с поставками в Южной Африке.

23 декабря стоимость мартовских фьючерсов на серебро на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $71 за тройскую унцию. В этот же день цена на фьючерс на золото обновила максимум, превысив $4500 за унцию. Кроме того, стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов впервые в истории составила $12 025 за тонну.

