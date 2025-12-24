Стоимость платины впервые поднялась выше $2300

Bloomberg пишет, что платина дорожает десятую сессию подряд. С начала 2025 г. драгметалл вырос в цене на 163%, что является самым большим годовым приростом с тех пор, как агентство стало собирать данные в 1987 г. В 2025 г. третий год подряд наблюдается дефицит платины из-за перебоев с поставками в Южной Африке.