Мосбиржа зарегистрировала выпуск рублевых облигаций «Газпром капитала»
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром капитала» серии БО-003Р-21 и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-36400-R-003P. Номинал облигаций составит 1000 руб., объем не называется. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, он не превысит 50 лет.
10 декабря «Газпром капитал» собрал заявки на выпуск облигаций серии БО-003Р-20 со сроком обращения 3,2 года объемом не менее 2 млрд юаней. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составил 7,5-7,75% годовых. Номинал бумаг – 1000 юаней. Организаторами выступили «ВТБ капитал трейдинг», Локо-банк, Sber CIB, Газпромбанк, последний был агентом.