Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа зарегистрировала выпуск рублевых облигаций «Газпром капитала»

Ведомости

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром капитала» серии БО-003Р-21 и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-21-36400-R-003P. Номинал облигаций составит 1000 руб., объем не называется. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, он не превысит 50 лет.

10 декабря «Газпром капитал» собрал заявки на выпуск облигаций серии БО-003Р-20 со сроком обращения 3,2 года объемом не менее 2 млрд юаней. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составил 7,5-7,75% годовых. Номинал бумаг – 1000 юаней. Организаторами выступили «ВТБ капитал трейдинг», Локо-банк, Sber CIB, Газпромбанк, последний был агентом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте