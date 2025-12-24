Девелопер А101 собирает заявки на два выпуска биржевых облигаций

О планах А101 разместить облигации сообщал «Ведомостям» представитель группы компаний 19 декабря. По его словам, привлеченные деньги пойдут на диверсификацию кредитного портфеля. Представитель девелопера уточнил, что срок размещения обоих выпусков – два года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней.