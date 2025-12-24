Газета
Девелопер А101 собирает заявки на два выпуска биржевых облигаций

Ведомости

Девелопер А101 собирает заявки на два двухлетних выпуска облигаций серии БО-001P-02 и флоатер серии БО-001P-03. Заявку можно подать с 11:00 до 15:00 через брокера.

По выпуску серии БО-001P-02 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона составит не выше 18,00% годовых (доходность к погашению – не выше 19,56 % годовых). Облигации могут купить неквалифицированные инвесторы.

По выпуску серии БО-001P-03 купоны ежемесячные и переменные. Ставка купона будет зависеть от ключевой ставки Центробанка со спредом не более 450 базисных пунктов. Флоатер доступен лишь квалифицированным инвесторам.

Организаторами выпуска станут «Альфа-банк», «ВТБ капитал», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Т-банк». Техническое размещение состоится 26 декабря.

О планах А101 разместить облигации сообщал «Ведомостям» представитель группы компаний 19 декабря. По его словам, привлеченные деньги пойдут на диверсификацию кредитного портфеля. Представитель девелопера уточнил, что срок размещения обоих выпусков – два года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней.

А101 – один из основных девелоперов России. По данным Единого реестра застройщиков РФ, группа стабильно занимает строчки в топ-3 девелоперов страны по вводу жилья. В первом полугодии 2025 г. объем строительства ГК составил 1,9 млн кв. м.

