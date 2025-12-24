Бенефициар «Абрау-Дюрсо» допустил выплату дивидендов за 2025 год
Бенефициар «Абрау-Дюрсо» Борис Титов не исключил выплату дивидендов по результатам 2025 г.
«Мы в этом году выплатили 50% прибыли в виде дивидендов, что очень высокий показатель. Я думаю, что, конечно, тенденцию должны сохранять, но все зависит от того, каким будет год», – подчеркнул Титов (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации. В дивидендной политике компания придерживается выплаты 50% чистой прибыли. Вопрос о дивидендах за текущий год еще не решен.
По итогам 2024 г. чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,8 млрд руб. EBITDA показала рост на 51% и составила рекордные 4,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до максимальных для компании 15,8 млрд руб.
27 июня акционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 5,01 руб. за обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составила более 5,5 млн руб.