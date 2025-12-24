АКРА понизило кредитный рейтинг «Самолета»

Изменение кредитного рейтинга компании связано с корректировкой оценки рентабельности. В условиях высокой ключевой ставки выросли процентные расходы по проектному финансированию, которые АКРА учитывает в составе себестоимости. При этом средневзвешенная рентабельность «Самолета» по FFO до чистых процентных платежей и налогов с 2023 по 2028 гг. будет находиться в диапазоне 12-20%, что соответствует высокому уровню рентабельности по методологии агентства.