АКРА понизило кредитный рейтинг «Самолета»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «Самолета» и облигаций группы компаний до А-(RU), сохранив стабильный прогноз.
Изменение кредитного рейтинга компании связано с корректировкой оценки рентабельности. В условиях высокой ключевой ставки выросли процентные расходы по проектному финансированию, которые АКРА учитывает в составе себестоимости. При этом средневзвешенная рентабельность «Самолета» по FFO до чистых процентных платежей и налогов с 2023 по 2028 гг. будет находиться в диапазоне 12-20%, что соответствует высокому уровню рентабельности по методологии агентства.
Дополнительным сдерживающим фактором является сокращение оценки за субфактор «сроки и условия реализации», которое обусловлено снижением уровня распроданности портфеля из-за выхода группы в новые регионы. На конец ноября 2025 г. соотношение распроданности и строительной готовности в портфеле компании составляло 79% по сравнению с 85% в прошлом году.
Сдерживающее влияние на рейтинг также оказывают средние оценки долговой нагрузки и показателя покрытия долга, а также высокий отраслевой риск.
22 декабря «Самолет» установил финальный ориентир ставки купона трехлетнего «фикса» серии БО-П19 на уровне 22% годовых и четырехлетнего процентно-дисконтного «фикса» серии 002Р-01 на уровне 3,75% годовых. Сбор заявок на выпуски планируемым объемом 5 млрд руб. прошел в этот же день. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не менялись.
По выпуску БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в 24,36% годовых. По облигациям 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта составит 50% от номинала.