Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре снизился на 10,8%
Объем инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2025 г. сократился на 117 млрд руб., или 10,8%, и составил 963 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.
При этом объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 1,7 трлн руб., или 6,2%, и достиг 29,2 трлн руб.
Доля нерезидентов в облигациях федерального займа по данным на 1 декабря снизилась до 3,3% с 3,9% месяцем ранее. Так, показатель уменьшился до минимального уровня с 1 января 2012 г. По итогам 11 месяцев текущего года объем иностранных инвестиций в ОФЗ вырос на 48 млрд руб., или 5,2%.
В октябре 2025 г. объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ продемонстрировал рост на 3%, или 31 млрд руб.
В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Денис Мамонов заявил, что у российского рынка государственного долга вышло адаптироваться к уходу иностранных инвесторов.