Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре снизился на 10,8%

Доля нерезидентов в облигациях федерального займа по данным на 1 декабря снизилась до 3,3% с 3,9% месяцем ранее. Так, показатель уменьшился до минимального уровня с 1 января 2012 г. По итогам 11 месяцев текущего года объем иностранных инвестиций в ОФЗ вырос на 48 млрд руб., или 5,2%.