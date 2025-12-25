Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре снизился на 10,8%

Ведомости

Объем инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2025 г. сократился на 117 млрд руб., или 10,8%, и составил 963 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

При этом объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 1,7 трлн руб., или 6,2%, и достиг 29,2 трлн руб.

Доля нерезидентов в облигациях федерального займа по данным на 1 декабря снизилась до 3,3% с 3,9% месяцем ранее. Так, показатель уменьшился до минимального уровня с 1 января 2012 г. По итогам 11 месяцев текущего года объем иностранных инвестиций в ОФЗ вырос на 48 млрд руб., или 5,2%.

В октябре 2025 г. объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ продемонстрировал рост на 3%, или 31 млрд руб.

В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Денис Мамонов заявил, что у российского рынка государственного долга вышло адаптироваться к уходу иностранных инвесторов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте