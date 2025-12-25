Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа получила статус администратора индикаторов

Ведомости

Центробанк включил Московскую биржу и разработанную площадкой методологию расчета индикатора RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) в реестр администраторов индикаторов.

Мосбиржа стала первой организацией в реестре, а RUSFAR – первым официально зарегистрированным и прошедшим проверку ЦБ финансовым индикатором. Его внесение в реестр является дополнительным фактором доверия рынка к индикатору и обеспечивает правовую определенность при использовании как ориентира рыночной стоимости денег. Включение RUSFAR в реестр позволит использовать индикатор и в нормативных документах органов власти и регулятора.

Семейство индикаторов RUSFAR рассчитывается в рублях и юанях на основании сделок и заявок репо с центральным контрагентом на Мосбирже. Ставка индикатора лежит в основе сделок репо, фондов денежного рынка, расчетных фьючерсов и процентных своп-контрактов на эту ставку.

Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса RUSFAR 31 января 2025 г. Индикатор отражает доходность размещения свободных средств на денежном рынке площадки с ежедневной капитализацией процентов.

