Мосбиржа получила статус администратора индикаторов
Центробанк включил Московскую биржу и разработанную площадкой методологию расчета индикатора RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) в реестр администраторов индикаторов.
Мосбиржа стала первой организацией в реестре, а RUSFAR – первым официально зарегистрированным и прошедшим проверку ЦБ финансовым индикатором. Его внесение в реестр является дополнительным фактором доверия рынка к индикатору и обеспечивает правовую определенность при использовании как ориентира рыночной стоимости денег. Включение RUSFAR в реестр позволит использовать индикатор и в нормативных документах органов власти и регулятора.
Семейство индикаторов RUSFAR рассчитывается в рублях и юанях на основании сделок и заявок репо с центральным контрагентом на Мосбирже. Ставка индикатора лежит в основе сделок репо, фондов денежного рынка, расчетных фьючерсов и процентных своп-контрактов на эту ставку.