Мосбиржа получила статус администратора индикаторов

Мосбиржа стала первой организацией в реестре, а RUSFAR – первым официально зарегистрированным и прошедшим проверку ЦБ финансовым индикатором. Его внесение в реестр является дополнительным фактором доверия рынка к индикатору и обеспечивает правовую определенность при использовании как ориентира рыночной стоимости денег. Включение RUSFAR в реестр позволит использовать индикатор и в нормативных документах органов власти и регулятора.