Мосбиржа запустит индекс накопленной доходности RUSFAR 31 января

Индикаторы RUSFAR рассчитываются на основании сделок и заявок участников на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных специальными ценными бумагами – клиринговыми сертификатами участия. Мосбиржа рассчитывает стоимость обеспеченных денег на один день, одну и две недели, один и три месяца и «в реальном времени» – раз в 15 минут.