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Мосбиржа запустит индекс накопленной доходности RUSFAR 31 января

Ведомости

Московская биржа 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), говорится в сообщении торговой площадки.

Начальное значение индекса – 1000 руб., точность расчета – до копейки, периодичность расчета – один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны начиная с 2018 г., уточняет Мосбиржа. О расчете нового параметра стало известно 14 января. В последние рабочие дни 2024 г. комитет по репо и кредитованию ценными бумагами Мосбиржи рекомендовал уполномоченному органу управления утвердить методику и начать расчет индекса.

Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов, рассказал представитель торговой площадки. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, в том числе розничных, добавил представитель биржи.

Индикаторы RUSFAR рассчитываются на основании сделок и заявок участников на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных специальными ценными бумагами – клиринговыми сертификатами участия. Мосбиржа рассчитывает стоимость обеспеченных денег на один день, одну и две недели, один и три месяца и «в реальном времени» – раз в 15 минут.

Также в семействе RUSFAR есть индикатор процентных ставок на юани – RUSFAR CNY. На Мосбирже торгуется семейство фьючерсов на ставку RUSFAR с разными датами исполнения и паи нескольких БПИФов, ориентированных на RUSFAR. Также на торговой площадке участникам рынка доступны процентные своп-контракты на RUSFAR и операции репо с плавающими ставками, привязанными к RUSFAR.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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