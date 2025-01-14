Мосбиржа начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынка

Московская биржа начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынка – индекс накопленной доходности RUSFAR, выяснили «Ведомости». Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов, рассказал представитель торговой площадки. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, в том числе розничных, добавил представитель биржи.