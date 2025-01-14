Мосбиржа начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынка

Мосбиржа начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынкаНовый индекс повысит прозрачность оценок доходности инвестиций на денежном рынке
Московская биржа начнет рассчитывать новый бенчмарк денежного рынка – индекс накопленной доходности RUSFAR, выяснили «Ведомости». Индикатор будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов, рассказал представитель торговой площадки. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для самого широкого круга клиентов, в том числе розничных, добавил представитель биржи.
В последние рабочие дни 2024 г. комитет по репо и кредитованию ценными бумагами Мосбиржи рекомендовал уполномоченному органу управления утвердить методику и начать расчет индекса. Но дата запуска продукта пока неизвестна, отметил представитель биржи.