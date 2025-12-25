Петербургская биржа решила отстранить «Солид товарные рынки» от торгов

Как следует из данных биржи, причиной стали нарушения закона «Об организованных торгах» и внутренних правил, которые сделали невозможным контроль за деятельностью участника. В связи с этим с 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании. С 21 января 2026 г. договор с трейдером будет расторгнут, а доступ к торгам прекращен.