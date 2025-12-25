Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Петербургская биржа решила отстранить «Солид товарные рынки» от торгов

Ведомости

Петербургская биржа отстранила трейдера «Солид товарные рынки» от торгов нефтепродуктами из-за нарушений. Об этом говорится в опубликованном сообщении площадки.

Как следует из данных биржи, причиной стали нарушения закона «Об организованных торгах» и внутренних правил, которые сделали невозможным контроль за деятельностью участника. В связи с этим с 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании. С 21 января 2026 г. договор с трейдером будет расторгнут, а доступ к торгам прекращен.

9 декабря Петербургская биржа сообщала о повышении лимита роста цен на топливо марок АИ-92, АИ-95, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо – с 0,1% до 0,5%. Лимиты для зимнего и арктического дизельного топлива оставались без изменений: +0,1% и −10%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте