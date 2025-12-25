Петербургская биржа решила отстранить «Солид товарные рынки» от торгов
Петербургская биржа отстранила трейдера «Солид товарные рынки» от торгов нефтепродуктами из-за нарушений. Об этом говорится в опубликованном сообщении площадки.
Как следует из данных биржи, причиной стали нарушения закона «Об организованных торгах» и внутренних правил, которые сделали невозможным контроль за деятельностью участника. В связи с этим с 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании. С 21 января 2026 г. договор с трейдером будет расторгнут, а доступ к торгам прекращен.
9 декабря Петербургская биржа сообщала о повышении лимита роста цен на топливо марок АИ-92, АИ-95, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо – с 0,1% до 0,5%. Лимиты для зимнего и арктического дизельного топлива оставались без изменений: +0,1% и −10%.