Стоимость серебра превысила $75 за тройскую унцию

Цена фьючерсов на серебро на товарной бирже Comex превысила $75 за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум.

По состоянию на 06:13 мск стоимость фьючерса составляла $75,22, продемонстрировав рост на 4,9%.

Вечером 23 декабря стоимость мартовских фьючерсов на серебро на Comex превышала $71 за тройскую унцию. Reuters писало, что цены на драгметалл выросли на 142% с начала 2025 г. на фоне дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций. Стоимость серебра растет, так как инвесторы ищут убежища в связи с глобальной напряженностью и снижением процентных ставок.

