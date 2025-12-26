Стоимость серебра превысила $75 за тройскую унцию

Вечером 23 декабря стоимость мартовских фьючерсов на серебро на Comex превышала $71 за тройскую унцию. Reuters писало, что цены на драгметалл выросли на 142% с начала 2025 г. на фоне дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций. Стоимость серебра растет, так как инвесторы ищут убежища в связи с глобальной напряженностью и снижением процентных ставок.