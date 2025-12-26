Газета
В Минфине ожидают роста стоимости золота выше $5000 за унцию

Рост стоимости золота до $5000 за унцию не является пределом. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе «Инвестиционный час» на радио РБК.

«Моя личная точка зрения, что $5000 – это далеко не предел», – подчеркнул Моисеев.

В будущем он прогнозирует волатильность цен на драгметалл. Она обусловлена развитием ситуации вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США и уровнем процентных ставок в мире.

Замминистра напомнил, что когда-то унция золота стоила $400. Вблизи этих уровней котировки находились в 2003–2004 гг., выше $500 за унцию цены поднялись только в 2005 г. Рост до нынешних рекордных уровней Моисеев связал с утратой доверия к мировым резервным валютам. По его мнению, ситуация с попытками экспроприации активов России лишь усиливает спрос на драгметалл.

23 декабря стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $4500 за унцию. Bloomberg писало, что драгметалл обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в 2025 г. Это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Трейдеры делают ставку на то, что ФРС страны снова снизит стоимость заимствований в 2026 г.

