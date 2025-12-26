В Минфине ожидают роста стоимости золота выше $5000 за унцию

23 декабря стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $4500 за унцию. Bloomberg писало, что драгметалл обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в 2025 г. Это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США. Трейдеры делают ставку на то, что ФРС страны снова снизит стоимость заимствований в 2026 г.