Полная доходность индекса Мосбиржи в 2025 году составила 2%

8 января в последний праздничный день торгов Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В I квартале этого года распространились надежды на скорое мирное урегулирование на Украине. На этом фоне в феврале на рынке наблюдалось ралли, по итогам которого индекс Мосбиржи достигал максимума за год – 3326 пунктов.