Полная доходность индекса Мосбиржи в 2025 году составила 2%
В 2025 г. полная доходность индекса Московской биржи составила только 2%. Об этом заявил «Ведомостям» старший стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Андрей Крылов.
По его словам, динамика акций была смешанная, причем как по секторам, так и внутри секторов. Компании, которые ориентированы на внутренний спрос, продемонстрировали в основном положительную динамику на фоне постепенного снижения ставки и безрисковой доходности. При этом экспортеры показали преимущественно отрицательную динамику в связи со снижением прибыли.
Крылов пояснил, что ухудшение их финансовых показателей в первую очередь отразило укрепление рубля (на фоне замедления экономики и снижения импорта). Доля экспортных компаний в индексе Мосбиржи составляет 65%, из них две трети – это нефтегазовые компании.
8 января в последний праздничный день торгов Мосбиржа закрылась ростом до 2854 пунктов. На протяжении праздничной недели индекс торговался в районе 2810-2890 пунктов. В I квартале этого года распространились надежды на скорое мирное урегулирование на Украине. На этом фоне в феврале на рынке наблюдалось ралли, по итогам которого индекс Мосбиржи достигал максимума за год – 3326 пунктов.
Одним из ключевых эпизодов в области геополитики в восприятии рынков капитала стала личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Однако быстрой разрядке в геополитике не произошло и рынок перешел к снижению. 25 декабря на открытии основной сессии торгов индекс Мосбиржи составил 2738,77 пункта.