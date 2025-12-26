«Черкизово» разместит внебиржевые облигации на 1 млрд рублей
Крупнейший отечественный производитель мяса «Черкизово» разместит дебютный выпуск внебиржевых облигаций для населения на «Финуслугах». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Прием заявок на покупку облигаций начнется 29 декабря 2025 г. в 09:00 мск. Объем размещения бумаг составит 1 млрд руб. По облигациям выплачивается плавающий купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ +0,7 п. п. К моменту размещения облигаций на маркетплейсе он составит 16,7% годовых. Номинал облигаций – 1000 руб., срок обращения – 1080 дней. Процентный доход по облигациям начисляется ежедневно, купонные выплаты производятся раз в месяц. Погашение бумаг будет осуществляться по номинальной стоимости.
Облигации не будут торговаться на бирже, приобрести их могут только физические лица. Купить бумаги можно будет на «Финуслугах», для этого не потребуется брокерский счет. Облигации имеют ограничительный период на продажу, поэтому предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут с 29 января 2026 г. Исполнение заявки на продажу составит до пяти рабочих дней, купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки. Так, инвестор не потеряет проценты, пока заявка исполняется. Облигации смогут купить налоговые резиденты России, достигшие совершеннолетия.
Вырученные средства пойдут на укрепление вертикальной интеграции «Черкизово», позволяющей контролировать качество продукции на всех этапах производства. Часть средств компания направит на проекты по совершенствованию рецептур отдельных продуктов.
В мае в «Черкизово» сообщили о планах значительно снизить в 2025 г. инвестиционную программу в связи со снижением субсидируемого финансирования и высокой стоимости заемного капитала. В I квартале этого года из-за высокой стоимости заемного капитала инвестиции уменьшились на 22,1% до 5,3 млрд руб.