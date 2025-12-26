«Черкизово» разместит внебиржевые облигации на 1 млрд рублей

Облигации не будут торговаться на бирже, приобрести их могут только физические лица. Купить бумаги можно будет на «Финуслугах», для этого не потребуется брокерский счет. Облигации имеют ограничительный период на продажу, поэтому предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут с 29 января 2026 г. Исполнение заявки на продажу составит до пяти рабочих дней, купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки. Так, инвестор не потеряет проценты, пока заявка исполняется. Облигации смогут купить налоговые резиденты России, достигшие совершеннолетия.