Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал

27 октября «Татнефть» разместила финансовые результаты пр итогам девяти месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль компании сократилась на 39% по сравнению с годом ранее и достигла 104,6 млрд руб. Выручка снизилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль составила 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. за такой же период прошлого года.