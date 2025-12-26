Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал
Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды по результатам III квартала 2025 г. в размере 8,13 руб. на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
С учетом дивидендов за первое полугодие текущего года, выплаты за девять месяцев составят 22,48 руб. Лица, имеющие право на получение дивидендов компании, будут определены на 11 января 2026 г.
27 октября «Татнефть» разместила финансовые результаты пр итогам девяти месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль компании сократилась на 39% по сравнению с годом ранее и достигла 104,6 млрд руб. Выручка снизилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль составила 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. за такой же период прошлого года.
В сентябре акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие этого года в 14,35 руб. на акцию.