Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за девять месяцев упала на 39%
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по итогам девяти месяцев 2025 г. по РСБУ сократилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 104,6 млрд руб.
Выручка компании за январь – сентябрь 2025 г. уменьшилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль снизилась до 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. в прошлом году. Доналоговая прибыль упала на 42,25% и составила 130,92 млрд руб. против 226,7 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж сократилась почти на 35% и достигла 149,89 млрд руб.
26 сентября акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 14,35 руб. на акцию. 18 августа совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в аналогичном размере за обыкновенную или привилегированную акцию в первой половине 2025 г.
С января по июнь 2025 г. чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала в 1,8 раза в сравнении с таким же периодом 2024 г. (до 66,8 млрд руб.). Отрицательный рост выручки составил 9,8%. За первую половину этого года компания получила 674 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,6% до 142,2 млрд руб. «Татнефть» также снизила добычу нефти на 1,8% до 13,42 млн т.
В августе «Ведомости» со ссылкой на аналитиков писали, что дивиденды компании за шесть месяцев 2025 г. снизятся на 44% и составят 21,5 руб. на акцию. Причиной эксперты назвали ухудшение рыночной конъюнктуры и укрепление рубля.