Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие
Акционеры ПАО »Татнефть» утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 14,35 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, у которых есть право на получение дивидендов, установлено 14 октября текущего года.
18 августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплату дивидендов в 14,35 руб. за обыкновенную или привилегированную акцию в первой половине 2025 г.
12 августа «Ведомости» со ссылкой на аналитиков писали, что дивиденды компании за шесть месяцев 2025 г. сократятся на 44% и составят 21,5 руб. на акцию. Причиной эксперты тогда назвали ухудшение рыночной конъюнктуры и укрепление рубля.
С января по июнь 2025 г. чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ сократилась в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 66,8 млрд руб. Отрицательный рост выручки составил 9,8%. За первую половину текущего года компания получила 674 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,6% до 142,2 млрд руб. «Татнефть» также снизила добычу нефти на 1,8% до 13,42 млн т.