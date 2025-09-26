Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие

С января по июнь 2025 г. чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ сократилась в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 66,8 млрд руб. Отрицательный рост выручки составил 9,8%. За первую половину текущего года компания получила 674 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,6% до 142,2 млрд руб. «Татнефть» также снизила добычу нефти на 1,8% до 13,42 млн т.