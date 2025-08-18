Газета
Главная / Инвестиции /

СД «Татнефти» рекомендовал дивиденды в 14,35 рубля за акцию за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров компании «Татнефть» выступил за выплату дивидендов в размере 14,35 руб. за обыкновенную или привилегированную акцию в первой половине 2025 г., говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 24 сентября, где и будет принято окончательное решение по дивидендным выплатам. 30 августа закроется реестр лиц, которые имеют право на участие в собрании и заочном голосовании. Если же кворум не наберется, встреча состоится 30 сентября.

«Ведомости» писали со ссылкой на мнение аналитиков, что дивиденды «Татнефти» за период шести месяцев 2025 г. сократятся на 44% и достигнут 21,5 руб. на акцию. Причиной эксперты тогда назвали ухудшение рыночной конъюнктуры и укрепление рубля.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала в 1,8 раза с января по июнь 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. Показатель уменьшился до 66,8 млрд руб. Отрицательный рост выручки составил 9,8%. Компания за первую половину 2025 г. получила 674 млрд руб. В мае акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб. за акцию. С учетом уже выплаченных средств общая сумма составила 98,7 руб. за акцию.

