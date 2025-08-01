Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала в 1,8 раза в первом полугодии
Отрицательный рост выручки составил 9,8%. Компания за первую половину 2025 г. получила 674 млрд руб.
Валовая прибыль сократилась на 36,6% до 142,2 млрд руб. за период с января по июнь. Прибыль до налогообложения показала падение в 46% в сравнении с первым полугодием 2024 г. и достигла 81,1 млрд руб.
22 мая акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб. за акцию. Учитывая уже выплаченные 55,59 руб. за акцию выплаты за год составили тогда 98,7 руб. за акцию, что в итоге соответствует 75% прибыли за 2024 г. по МСФО – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по РСБУ – 251,4 млрд руб.
Основным акционером «Татнефти» является Республика Татарстан с долей в капитале крупнейшей нефтяной компании РФ более 34% обыкновенных акций. На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.