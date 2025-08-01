Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала в 1,8 раза в первом полугодии

22 мая акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб. за акцию. Учитывая уже выплаченные 55,59 руб. за акцию выплаты за год составили тогда 98,7 руб. за акцию, что в итоге соответствует 75% прибыли за 2024 г. по МСФО – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по РСБУ – 251,4 млрд руб.