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Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 год

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Акционеры ПАО «Татнефть» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб. за акцию, сообщает «Интерфакс».

Выплаты за прошлый год составят 98,7 руб. за акцию с учетом уже выплаченных 55,59 руб. за акцию. Сумма соответствует 75% прибыли за 2024 г. по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 251,4 млрд руб.

В сообщении уточнили, что реестр лиц, у которых есть право на получение дивидендов, закрывается 15 июня.

Выручка «Татнефти» по итогам 2024 г. выросла на 27,8% до 2,03 трлн руб. Операционная прибыль выросла до 403 млрд руб. – на 13%, доналоговая прибыль выросла до 421,1 млрд руб. – на 15%.

«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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