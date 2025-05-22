Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры ПАО «Татнефть» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб. за акцию, сообщает «Интерфакс».
Выплаты за прошлый год составят 98,7 руб. за акцию с учетом уже выплаченных 55,59 руб. за акцию. Сумма соответствует 75% прибыли за 2024 г. по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 251,4 млрд руб.
В сообщении уточнили, что реестр лиц, у которых есть право на получение дивидендов, закрывается 15 июня.
Выручка «Татнефти» по итогам 2024 г. выросла на 27,8% до 2,03 трлн руб. Операционная прибыль выросла до 403 млрд руб. – на 13%, доналоговая прибыль выросла до 421,1 млрд руб. – на 15%.
«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.