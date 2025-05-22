Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 2024 год

Выплаты за прошлый год составят 98,7 руб. за акцию с учетом уже выплаченных 55,59 руб. за акцию. Сумма соответствует 75% прибыли за 2024 г. по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 251,4 млрд руб.