«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 6,3% в 2024 году
ПАО «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,3% в прошлом году, следует из отчетности компании.
Чистая прибыль по итогам 2024 г. составила 306,14 млрд руб., выручка «Татнефти» выросла на 27,8% до 2,03 трлн руб. Операционная прибыль выросла до 403 млрд руб. (на 13%), доналоговая прибыль выросла до 421,1 млрд руб. (на 15%).
В декабре 2024 г. акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал 2023 г. в размере 17,39 руб. на акцию. Это решение было принято в соответствии с финансовыми результатами компании, согласно которым за девять месяцев текущего года дивиденды составят 55,59 руб. на акцию, включая уже выплаченные 38,2 руб. за первое полугодие.
«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.