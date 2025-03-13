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«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 6,3% в 2024 году

Ведомости

ПАО «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,3% в прошлом году, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль по итогам 2024 г. составила 306,14 млрд руб., выручка «Татнефти» выросла на 27,8% до 2,03 трлн руб. Операционная прибыль выросла до 403 млрд руб. (на 13%), доналоговая прибыль выросла до 421,1 млрд руб. (на 15%).

Чистая прибыль ПАО по РСБУ составила 251,4 млрд руб. против 238,1 млрд руб. в 2023 г.

В декабре 2024 г. акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал 2023 г. в размере 17,39 руб. на акцию. Это решение было принято в соответствии с финансовыми результатами компании, согласно которым за девять месяцев текущего года дивиденды составят 55,59 руб. на акцию, включая уже выплаченные 38,2 руб. за первое полугодие.

«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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