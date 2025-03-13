«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 6,3% в 2024 году

В декабре 2024 г. акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за III квартал 2023 г. в размере 17,39 руб. на акцию. Это решение было принято в соответствии с финансовыми результатами компании, согласно которым за девять месяцев текущего года дивиденды составят 55,59 руб. на акцию, включая уже выплаченные 38,2 руб. за первое полугодие.