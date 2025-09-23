«Татнефть» в первом полугодии снизила добычу на 1,8%
«Татнефть» в первом полугодии 2025 г. снизила добычу нефти на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 13,42 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Согласно отчетности, компания нарастила добычу газа на 2,3% до 440 млн куб. м. Выпуск нефтепродуктов увеличился на 4% до 8,83 млн т, газопродуктов – на 0,42% до 475 000.
27 августа «Татнефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за январь – июнь 2025 г. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 64,2% и составила 54,21 млрд руб. Выручка сократилась на 5,7% до 878,15 млрд руб. Доналоговая прибыль составила 81,54 млрд руб. против 194,76 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 43,5% и достигла 111,18 млрд руб.
1 августа сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за полугодие упала в 1,8 раза до 66,8 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 36,6% и достигла 142,2 млрд руб. Прибыль до налогообложения продемонстрировала падение в 46% в сравнении с первым полугодием 2024 г. и составила 81,1 млрд руб.