«Татнефть» в первом полугодии снизила добычу на 1,8%

1 августа сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за полугодие упала в 1,8 раза до 66,8 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 36,6% и достигла 142,2 млрд руб. Прибыль до налогообложения продемонстрировала падение в 46% в сравнении с первым полугодием 2024 г. и составила 81,1 млрд руб.