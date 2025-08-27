Газета
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО упала на 64% в первом полугодии

Ведомости

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за январь – июнь 2025 г. снизилась на 64,2% и составила 54,21 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 5,7% и достигла 878,15 млрд руб.

Доналоговая прибыль составила 81,54 млрд руб. против 194,76 млрд руб. годом раньше. Операционная прибыль снизилась на 43,5% – до 111,18 млрд руб.

Совет директоров до этого предложил выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров назначено на 24 сентября, закрытие реестра акционеров – на 30 августа. В случае отсутствия кворума собрание пройдет 30 сентября.

1 августа сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за полугодие упала в 1,8 раза – до 66,8 млрд руб. А отрицательный рост выручки составил 9,8%.

