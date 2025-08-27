Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО упала на 64% в первом полугодии

Совет директоров до этого предложил выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров назначено на 24 сентября, закрытие реестра акционеров – на 30 августа. В случае отсутствия кворума собрание пройдет 30 сентября.