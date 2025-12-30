ЦБ и Минфин могут допустить неквалифицированных инвесторов на крипторынок
Министерство финансов РФ и Центральный банк России считают возможным допуск неквалифицированных инвесторов на крипторынок с определенными ограничениями. Об этом сообщил в интервью «России-24» министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, для минимизации рисков при допуске неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют ведомство и регулятор собираются ограничить объем таких расчетов и вложений в крипторынок. Параметры ограничений сейчас отрабатываются.
23 декабря Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в кабмин. Регулятор отметил, что все еще считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.
Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты. Эти операции будут возможны после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 000 руб. в год через одного посредника.