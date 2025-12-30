ЦБ и Минфин могут допустить неквалифицированных инвесторов на крипторынок

23 декабря Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в кабмин. Регулятор отметил, что все еще считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.