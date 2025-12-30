Мосбиржа уточнила расписание торгов в праздничные дни
Московская биржа решила проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 г. Они пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск.
В выходные дни 5–6 января, 8–9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ. В праздничные дни 1–2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря торги на рынках Мосбиржи проводится не будут.
В дни государственных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября и во все выходные помимо 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5–6 декабря на фондовом и срочном рынках площадки торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня.
В остальные дни торги на рынках биржи состоятся по стандартному расписанию.
12 декабря старший управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил, что по итогам 11 месяцев 2025 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн руб. по сравнению с 1,3 трлн руб. за такой же период 2024 г. В облигации было направлено 1,85 трлн руб. В акции инвесторы вложили 184 млрд руб., в БПИФы – 108 млрд руб.