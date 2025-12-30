Мосбиржа уточнила расписание торгов в праздничные дни

12 декабря старший управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил, что по итогам 11 месяцев 2025 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн руб. по сравнению с 1,3 трлн руб. за такой же период 2024 г. В облигации было направлено 1,85 трлн руб. В акции инвесторы вложили 184 млрд руб., в БПИФы – 108 млрд руб.