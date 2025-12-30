СПБ биржа не будет проводить торги 24 января

В выходные дни 5–6 января, 8–9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ. В праздничные дни 1–2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря торги на рынках Мосбиржи проводится не будут.