СПБ биржа не будет проводить торги 24 января
Торги на СПБ бирже не будут проходить 24 января в связи с проведением планового внутреннего нагрузочного тестирования. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
25 января и в последующие выходные дни торги будут проводиться по стандартному расписанию. Российские ценные бумаги будут торговаться с 10:00 до 23:50 мск, а расчетные фьючерсы – с 10:00 до 00:00 мск.
30 декабря стало известно, что Московская биржа решила проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 г. Они пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск.
В выходные дни 5–6 января, 8–9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ. В праздничные дни 1–2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря торги на рынках Мосбиржи проводится не будут.