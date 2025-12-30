Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СПБ биржа не будет проводить торги 24 января

Ведомости

Торги на СПБ бирже не будут проходить 24 января в связи с проведением планового внутреннего нагрузочного тестирования. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

25 января и в последующие выходные дни торги будут проводиться по стандартному расписанию. Российские ценные бумаги будут торговаться с 10:00 до 23:50 мск, а расчетные фьючерсы – с 10:00 до 00:00 мск.

30 декабря стало известно, что Московская биржа решила проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 г. Они пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 мск.

В выходные дни 5–6 января, 8–9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ. В праздничные дни 1–2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря торги на рынках Мосбиржи проводится не будут.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её