Акционеры «Эталона» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры «Эталона» на общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г.

Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2020 г. в размере 9,39 руб. на акцию. Летом прошлого года вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов заявил, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.

15 сентября 2025 г. Косолапов сообщил, что компания планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль. Ожидается, что чистая прибыль станет положительной при ключевой ставке около 14% годовых.

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Она была зарегистрирована на Кипре. В апреле группа представила документы на регистрацию в РФ.

