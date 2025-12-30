Акционеры «Эталона» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2020 г. в размере 9,39 руб. на акцию. Летом прошлого года вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов заявил, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.
15 сентября 2025 г. Косолапов сообщил, что компания планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль. Ожидается, что чистая прибыль станет положительной при ключевой ставке около 14% годовых.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Она была зарегистрирована на Кипре. В апреле группа представила документы на регистрацию в РФ.