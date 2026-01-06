«Георгий Победоносец» остался лидером продаж инвестиционных монет

Однако популярность этой монеты постепенно снижается. Для сравнения, в 2024 г. ее доля составляла 71%, а в 2023 г. – 83% от всех продаж. В «Гознаке» связывают эту тенденцию с расширением ассортимента и появлением более доступных золотых монет меньшего размера.