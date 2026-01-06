Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Георгий Победоносец» остался лидером продаж инвестиционных монет

Ведомости

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб. вновь стала самой популярной в России для инвестиций в 2025 г. Ее продажи составили 68% от общего количества проданных через сервис монет, подтвердив статус самого узнаваемого инструмента вложений в драгметаллы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Гознака».

Однако популярность этой монеты постепенно снижается. Для сравнения, в 2024 г. ее доля составляла 71%, а в 2023 г. – 83% от всех продаж. В «Гознаке» связывают эту тенденцию с расширением ассортимента и появлением более доступных золотых монет меньшего размера.

Это подталкивает инвесторов к формированию более сбалансированного портфеля. Монеты разного веса и тематические выпуски позволяют гибко управлять вложениями в золото, корректируя их в зависимости от рыночной ситуации и личных финансовых возможностей.

С 1 марта планируется ввести обязательную маркировку инвестиционных монет из драгоценных металлов с указанием наименования, металла, массы и номера партии. Магазины обяжут размещать печатную «памятку потребителя» о способах проверки ювелирного изделия. В карточке товара будет показываться учетный номер объекта в госсистеме учета драгметаллов, камней и изделий из них и двухмерный код, ведущий к официальному реестру.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её