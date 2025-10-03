Газета
Для инвестиционных монет могут ввести обязательную маркировку с массой металла

Ведомости

Министерство финансов подготовило проект постановления об ужесточении правил продажи ювелирных изделий и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Магазины обяжут размещать печатную «памятку потребителя» о способах проверки ювелирного изделия. В карточке товара будет показываться учетный номер объекта в госсистеме учета драгметаллов, камней и изделий из них и двухмерный код, ведущий к официальному реестру. В Минфине пояснили, что памятка позволит гражданам в магазине получить наглядные инструкции по идентификации подлинности клейма и маркировки.

В Федеральной пробирной палате указали, что сейчас не все россияне знают о возможности проверки ювелирных изделий через сканирование двухмерного штрих-кода или ввод идентификационного номера. Принятие документа позволит повысить информированность граждан о товарах и снизить спрос на теневом рынке, указали там.

Согласно проекту, для монет также вводится требование о наличии обязательной этикетки с наименованием, металлом, массой и номером партии. Затраты игроков рынка за шесть лет с даты вступления изменений могут составить от 300 млн до 3 млрд руб. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 г.

В мае 2024 г. представитель Федеральной пробирной палаты заявил «Ведомостям», что палата выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Он пояснил, что ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих маркировке, и их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам. По его словам, маркетплейсы не соблюдают это правило.

При этом в маркетплейсах сообщили, что строго соблюдают действующее законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и камней. Представитель Wildberries подчеркнул, что платформа «с особой внимательностью» относится к продаже и отгрузке на склад этой категории товаров. В Ozon указали, что на маркетплейсе «запрещена продажа подделок и любой другой контрафактной продукции».

