Для инвестиционных монет могут ввести обязательную маркировку с массой металла

В мае 2024 г. представитель Федеральной пробирной палаты заявил «Ведомостям», что палата выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Он пояснил, что ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих маркировке, и их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам. По его словам, маркетплейсы не соблюдают это правило.