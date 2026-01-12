Выручка производителей чипов увеличилась на 21% в 2025 году
Выручка мировых производителей чипов выросла на 21% и достигла $793,4 млрд в 2025 г. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Gartner.
По данным исследовательской компании, Nvidia осталась на первом месте в мире среди чипмейкеров и стала первой компанией, чья годовая выручка превысила $100 млрд. Ее доля на мировом рынке составляет 15,8%. На втором месте находится Samsung Electronics с долей 9,1%. В прошлом году продажи чипов памяти компании возросли на 13%, а других видов – снизились на 8%.
Третье место заняла южнокорейская SK Hynix (7,6% на мировом рынке). Четвертое место занимает американская Intel, доля которой на рынке составляет 6%. Это в два раза меньше, чем в 2021 г. Замыкает пятерку американская Micron Technology с долей 5,2%.
12 декабря 2025 г. Financial Times назвала сооснователя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года. Газета посчитала, что он стал ключевой фигурой в мировой технологической трансформации, превратив компанию из производителя видеокарт в центральный элемент инфраструктуры искусственного интеллекта.