Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка производителей чипов увеличилась на 21% в 2025 году

Ведомости

Выручка мировых производителей чипов выросла на 21% и достигла $793,4 млрд в 2025 г. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Gartner.

По данным исследовательской компании, Nvidia осталась на первом месте в мире среди чипмейкеров и стала первой компанией, чья годовая выручка превысила $100 млрд. Ее доля на мировом рынке составляет 15,8%. На втором месте находится Samsung Electronics с долей 9,1%. В прошлом году продажи чипов памяти компании возросли на 13%, а других видов – снизились на 8%.

Третье место заняла южнокорейская SK Hynix (7,6% на мировом рынке). Четвертое место занимает американская Intel, доля которой на рынке составляет 6%. Это в два раза меньше, чем в 2021 г. Замыкает пятерку американская Micron Technology с долей 5,2%.

12 декабря 2025 г. Financial Times назвала сооснователя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года. Газета посчитала, что он стал ключевой фигурой в мировой технологической трансформации, превратив компанию из производителя видеокарт в центральный элемент инфраструктуры искусственного интеллекта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте