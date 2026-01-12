Выручка производителей чипов увеличилась на 21% в 2025 году

По данным исследовательской компании, Nvidia осталась на первом месте в мире среди чипмейкеров и стала первой компанией, чья годовая выручка превысила $100 млрд. Ее доля на мировом рынке составляет 15,8%. На втором месте находится Samsung Electronics с долей 9,1%. В прошлом году продажи чипов памяти компании возросли на 13%, а других видов – снизились на 8%.