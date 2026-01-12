Котировки золотодобытчиков выросли на фоне роста цен на золото
Акции российского полиметаллического холдинга «Селигдар» на Московской бирже подорожали на 4,86% и достигли 45,27 руб. по состоянию на 15:50 мск на фоне роста стоимости золота.
Бумаги золотодобывающей компании «Полюс» на площадке выросли на 3,87% и составили 2510 руб. Котировки ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) увеличились на 7,26% до 0,5765 руб.
12 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex превысила $4600 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
По данным Bloomberg, цена на драгметалл увеличилась после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл объявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением. Привлекательность драгметалла повысили и массовые протесты в Иране. Среди других факторов, повлиявших на стоимость, агентство указало сокращение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности и снижение доверия к доллару.