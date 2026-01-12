Котировки золотодобытчиков выросли на фоне роста цен на золото

По данным Bloomberg, цена на драгметалл увеличилась после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл объявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением. Привлекательность драгметалла повысили и массовые протесты в Иране. Среди других факторов, повлиявших на стоимость, агентство указало сокращение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности и снижение доверия к доллару.